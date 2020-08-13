الاعلام الامني: تفجير يستهدف رتلا للتحالف الدولي في ذي قار

2020/08/13 | 00:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا لقوات التحالف الدولي في محافظة ذي قار.

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