عقدة الزوجة في قصص الأنبياء - عباس علي العلي

2020/08/13 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي من القضايا المشتركة التي يمكن أن نجزم بها وجود صورة مشتركة تجمع كل الأنبياء تحت وصف واحد لحالة مشتركة دون ان نجد تفسيرا لها سوى أنها تنبعث من مبرر واحد له صلة بالتكوين السيكولوجي والأجتماعي لهم، وقد سبق أن لمحنا لها في المبحث السابق (سيكولوجيا النبي) وهي طريقة تأثير وجود الأم المركزي في حياتهم بعد غياب أو فقد الأب، الفاقد أو اليتيم والذي خسر وجود الأب الطبيعي يوجه جل أهتمامه وأعتماده في مرحلة الطف ......





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