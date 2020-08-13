باريس يتأهل لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه

2020/08/13 | 00:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نجح باريس سان جيرمان في الإطاحة بأتالانتا الإيطالي من ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بالفوز عليه بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأربعاء، بسيناريو درامي.وسجل هدف أتالانتا الوحيد ماريو باساليتش في الدقيقة 26، بينما سجل ماركينيوس وتشوبو موتينج لباريس سان جيرمان في الدقائق (90+1) و(90+3).وسيواجه باريس سان جيرمان الفريق الفائز من مواجهة لايبزيج […]

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