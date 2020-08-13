البرلمان : يدعو لتقديم شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن الدولي

2020/08/13 | 00:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… دعت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي يوم الأربعاء الحكومة العراقية لتقديم شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن الدولي على خلفية مقتل عدد من عناصر حرس الحدود في قصف جوي تركي أمس الثلاثاء.وقالت اللجنة في بيان لها تلقته (المستقلة) إنها “تُكرر إدانتها للقصف التركي الذي لم يتوقف منذ سنوات على مناطق مختلفة من […]

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