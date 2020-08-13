2020/08/13 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إضعاف العراق سينقلب جحيماً عليكم – عبد الحميد الصائح الحياة في العراق عامرةٌ بالمنتجات التركية من الفواكه وألعاب الأطفال الى الملابس الى الأثاث المنزلية الى مواد البناء الى العقود الكبرى لتجهيز الوزارات، بل إن شركات اعداد الحفلات والمؤتمرات الحكومية الكبرى وتنسيق الزهور تجدها تركية ، الاتراك احتلوا العراق بالتبادل التجاري الأحادي […]

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