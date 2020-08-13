2020/08/13 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا..ما الذي يعرفونه ولا نعرفه؟ ترجمة: حسين سرمك حسن إيثان هوف تتخلى القيادة التنفيذية في شركة موديرنا Moderna عن السفينة فيما يتعلق بما يحمله المستقبل للقاح فيروس كورونا(COVID-19).قام كل من ستيفاني بانسل Stéphane Bancel الرئيس التنفيذي ، وتال زاكس Tal Zaks كبير المسؤولين الطبيين ، بصرف أسهم شركتهم حيث […]

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