2020/08/13 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فايروس سريع الإنتشار يمتلك قدرة تدميرية خطورة إستعمال الأوكسجين لمرضى كورونا عدنان عبد خشان عنوز ادخل هذا الڤايروس العالم في حاله انذار وعرضه ولايزال يعرضه الى خطر مدير ..وذوو الاختصاص يعلمون انه ڤايروس يعود لعائلة ڤايروسات سارس نوع RNA الا ان الشئ المستجد فيه انه سريع الانتشار وله قدره تدميرية لبعض […]

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