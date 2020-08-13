استهداف رتل تابع للجيش الأميركي بعبوة ناسفة في العراق

2020/08/13 | 01:00 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد شرطة ذي قار العميد حازم الوائلي الأربعاء عن استهداف رتل من الشركات التي تحمل معدات خاصة للجيش الأميركي في العراق عند الطريق السريع غرب الناصرية.وأوضح أن عبوة استهدفت رتلا لاحدى الشركات التي

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