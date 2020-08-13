التحذير من تكرار سيناريو انفجار مرفأ بيروت في بغداد بسلاح أميركي

2020/08/13 | 01:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي، مهدي امرلي، يوم الاربعاء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي بجرد أماكن مخازن أسلحة...

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