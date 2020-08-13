2020/08/13 | 01:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن اعتقال عصابة تتاجر ببيع وشراء العاملات ومدبرات المنازل الأجنبيات.وذكر بيان للمديرية وتلقته (المستقلة) أن “مفرزة من مديرية شؤون الإقامة، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض تمكنت من إلقاء القبض على عصابة نصب واحتيال تتكون من (٤) متهمين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عصابة تتاجر ببيع وشراء العاملات والمدبرات الأجنبيات ببغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عصابة تتاجر ببيع وشراء العاملات والمدبرات الأجنبيات ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).