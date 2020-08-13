2020/08/13 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين الصحافة والكهرباء – طالب سعدون ما أكثر المقالات التي كتبتها عن أزمة (الكهرباء الوطنية) لكن دون جدوى ، جعلني على يقين أن ما كنا نكتبه على مدى السنوات الماضية (حبر على ورق) ، وليس أكثر من كلمات لإملاء الصفحات لكي تصدر الصحيفة ، وتكون لنا شهادة باننا (ديمقراطيون ونؤمن بحرية […]

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