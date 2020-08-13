2020/08/13 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمام أنظار السيد وزير الكهرباء – كامل كريم الدليمي للأسف الكبير على الرغم من الاخفاقات الفادحة التي شهدها قطاع الكهرباء بالعراق ، وتداعيات تلك الاخفاقات على جميع القطاعات الصناعية والزراعية والصحية ، والاضرار الكبيرة التي تعرض لها المواطن العراقي جراء النقص الحاد في تجهيز الكهرباء وماتبعها من نقص حاد بالخدمات وَلَّدَ […]

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