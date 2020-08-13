2020/08/13 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل إنخفاض بعدد وفيات كورونا ومؤشر الشفاء يتصاعد يومياً بغداد – الزمان سجلت وزارة الصحة والبيئة انخفاضا بعدد الوفيات بكورونا في العراق ضمن الموقف الوبائي ليوم امس الاربعاء ، الذي اعلن شفاء 2439 واصابة 3441 حالة جديدة.بيان الوزارة اكد (فحص 19933 نموذج في المختبرات المختصة ، حيث سجل 2439 حالة […]

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