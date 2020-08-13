2020/08/13 | 01:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ردت وزارة المالية الاتحادية على حكومة إقليم كوردستان بشأن احجام بغداد عن صرف رواتب موظفي الإقليم، مشيرا ان بيان حكومة الاقليم افتقر الى الدقة المطلوبة في تحديد اساس المشكلة خصوصاً مع المرونة الكبيرة التي قدمتها الحكومة الاتحادية لتسهيل التوصل الى اتفاق يخدم شعب كوردستان العراق .وذكر بيان للوزارة وتلقته (المستقلة) إنها “تعرب عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد : يجب على اربيل الاسراع بالايفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد : يجب على اربيل الاسراع بالايفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).