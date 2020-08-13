هل السلطان العثماني الجديد الهائج كالثور مصاب بجنون البقر؟ - كاظم حبيب

2020/08/13 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب لم تكن الجمهورية التركية الحديثة منذ تأسيسها عام 1922 قد عاشت تجربة كالتي تعيشها اليوم تحت قيادة المسلم الإخوانجي رجب طيب أردوغان، الذي أعلن شيخ الدين الإخوانجي الأسوأ منه يوسف القرضاوي من على منصة مؤتمر إسلامي دولي جماهيري نظمه تنظيم الإخوان المسلمين في إسطنبول في شهر نيسان/أبريل المنصرم بأن سلطان تركيا هو سلطان المسلمين، رغم علمه بما يقوم به أردوغان من تشكيل وتسليح الإرهابيين.



هذا السلطان العثما ......





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