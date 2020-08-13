2020/08/13 | 02:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صندوق الإسكان يعلن فتح التقديم الإلكتروني لطلب القرض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/13 | 02:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق الإسكان يعلن فتح التقديم الإلكتروني لطلب القرض) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق الإسكان يعلن فتح التقديم الإلكتروني لطلب القرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).