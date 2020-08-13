2020/08/13 | 02:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…أفادت وسائل إعلام هندية بأن احتجاجات عنيفة اجتاحت أجزاء من مدينة بنغالورو في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، تنديدا بنشر قريب لأحد الساسة المحليين منشورا مسيئا للنبي محمد.ووفق وكالة (رويترز) فقد لقى ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة بعد أن فتحت الشرطة النار على المحتجين، بحسب ما أوردت قناة إخبارية محلية.وقالت شرطة مدينة بنغالورو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتيلان باحتجاجات على منشور مسيئ للنبي محمد في الهند) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتيلان باحتجاجات على منشور مسيئ للنبي محمد في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).