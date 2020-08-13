أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

2020/08/13 | 02:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نشر حساب يحمل اسم ريم عودة عبر خاصية القصص المصورة على موقع (إنستغرام) مجموعة من التعليقات التي أشارت إلى أنها زوجة (محبوب العرب) الفنان الفلسطيني محمد عساف.وظهر من خلال هذه الخاصية فيديو تم تسجيله أثناء حفل الزفاف، وأُرفق بعدد من التعليقات جاء فيها: “وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور واهدنا يا […]

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