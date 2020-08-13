روسية بين أوائل الثانوية العامة في مصر.. هذا حلمها

2020/08/13 | 03:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قبل أيام وعقب إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، كانت هناك مفاجأة كبيرة، وهي أنه كان من بين الأوائل فتاة روسية تقيم في مدينة دهب بجنوب سيناء.تاتيانا كاربوفا الأولى على القسم الأدبي بمدينة دهب والسابعة على محافظة جنوب سيناء، روسية الجنسية، تقيم في المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر، برفقة جدتها وشقيقتها، وتجيد […]

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