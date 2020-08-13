ماكرون محذراً روحاني: يجب وقف التدخل الخارجي في لبنان

2020/08/13 | 03:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بعد ثمانية أيام من الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، من “أي تدخل خارجي” في لبنان خلال اتصال مع نظيره الإيراني، حسن روحاني.وذكّر ماكرون “بضرورة أن تتجنب، كل القوى المعنية، أي تصعيد للتوتر وكذلك أي تدخل خارجي، ودعم تشكيل حكومة مهمتها إدارة (الأزمة) الطارئة”، وفق ما جاء […]

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