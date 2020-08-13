الصحة لـ {الصباح »: متابعة إجراءات الوقاية في مراكز الامتحانات

2020/08/13 | 03:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ شذى الجنابي

نفذت فرق صحية حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية في المراكز الامتحانية للطلبة الخارجيين.

وقال مدير دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي لـ”الصباح” انه تمت المباشرة بحملات تنفذها الفرق الصحية في المراكز الامتحانية للدور التمهيدي للطلبة الخارجيين ضمن الرقعة الجغرافية للمراكز الصحية المنتشرة في اغلب قطاعات الكرخ، وقامت الفرق باجراء الفحوصات لجميع الطلبة من خلال قياس درجات الحرارة ومتابعة الاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والكفوف والتباعد بين الطلاب، فضلا عن تعفير القاعات الامتحانية.



وأضاف أنه تم الاتفاق مع إدارات المدارس على تنظيم آلية العمل المشتركة من أجل سلامة الطلبة خلال مدة الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وبين أن وزير التربية، أجرى زيارة للمراكز الامتحانية في جانب الكرخ واشاد بالجهود الاستثنائية للجيش الابيض في القضاء على فيروس كورونا واجراء الفحوصات الطبية لجميع الطلبة الممتحنين لتوفير سبل السلامة الصحية لهم، التي اسهمت بإضفاء أجواء ملائمة داخل

القاعات.

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