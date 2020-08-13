البرلمان يؤكد حرصه على تفعيل دور الشباب في المجتمع

2020/08/13 | 03:33 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن البرلمان يسعى لتهيئة الظروف لدور شبابي فاعل في صناعة التغيير الحقيقي في البلاد، في حين اشار النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي، الى ان البرلمان حرص خلال الفترة الماضية على تشريع العديد من القوانين التي تسجل لصالح الشباب.

وذكر الحلبوسي، خلال تغريدة له على «تويتر» تابعتها «الصباح»، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أننا « نتطلع ونعمل لتهيئة الظروف لدور شبابي فاعل في صناعة التغيير الحقيقي في العراق، فالامل معقود على هذا الجيل لتصحيح المسار واكمال مهمة التحول الحضاري المنشود، من خلال مشاركة سياسية واعية تبدأ خط الشروع نحو غد أفضل لعراق افضل».

في غضون ذلك، اكد الكعبي، ان البرلمان حرص خلال الفترة الماضية على تشريع العديد من القوانين التي تسجل لصالح الشباب.

وذكر بيان لمكتبه، تلقته «الصباح»، أن «لجنة الشباب والرياضة النيابية نظمت الملتقى الشبابي الخاص بمناقشة وثيقة حقوق الشباب، برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وبحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي، وعدد من النواب وممثلي اللجان النيابية، وعدد كبير من الشباب يمثلون مختلف المحافظات العراقية».

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