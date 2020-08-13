تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد لايبزيج في دوري الأبطال

2020/08/13 | 03:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لايبزيج الألماني، اليوم الخميس، وذلك في اللقاء الذي سيقام في لشبونة ضمن منافسات دور الربع نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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