بغداد وطهران يرفعان سقف التبادل التجاري الى 20 مليار دولار

2020/08/13 | 07:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي ووزير التجارة العراقي احمد حسين عبيد على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 20 مليار دولار.كما اكد الجانبان على رفع سقف التبادل التجاري بين البلدين الى 20 مليار دولار، وتباحثا حول تعديل الميزان التجاري الذي يميل لصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية.وناقش مسجدي وعبيد كذلك مسالة الاستفادة […]

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