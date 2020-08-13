المستقلة تنشر رابط صندوق الإسكان للقروض في بغداد والمحافظات

2020/08/13 | 07:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق الاسكان، الخميس، عن اطلاقه القروض السكنية عن طريق التقديم الإلكتروني للقروض في بغداد والمحافظات.وقال المصرف في بيان تلقته انه “اطلق القروض السكنية عن طريق التقديم الإلكتروني للقروض في بغداد والمحافظات”.واضاف ان التقديم يكون عبر الرابط التالي

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