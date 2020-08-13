رأس المال: الفصل الثالث عشر (64) 9) التشريع المصنعي (المواد المتعلقة بحماية الصحة والتربية). تعميم التشريع في إنكلترا - كارل ماركس

2020/08/13 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس رأس المال: الفصل الثالث عشر (64) الآلات والصناعة الكبرى9) التشريع المصنعي (المواد المتعلقة بحماية الصحة والتربية).



تعميم التشريع في إنكلتراإن التشريع المصنعي، وهو أول رد فعل واع ومنهجي من المجتمع ضد الشكل العفوي العملية إنتاجه، نتاج ضروري للصناعة الكبرى كما رأينا، شأنه في ذلك شأن الغزول القطنية والآلات ذاتية الحركة (self – actors)، والتلغراف الكهربائي.



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