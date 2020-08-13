هل يجد كل من الكاظمي و صالح ما يبحثان عنه معا؟ - عماد علي

2020/08/13 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_علي يبدو انه لاول مرة تتوافق و تتساوى مواقف و مواقع و ثقل رئيس الوزراء العراقي و رئيس الجمهورية من حيث توجهاتهما وسندهما و ثقلهما و على الاقرب من يقف ورائهما و يتولى امرهما و ينصهما.



لذلك يبحثان عن ماوراء هذه المرحلة و ما يجب عليهما عمله لضمان بقائهما او يواجهان غروب شمس عملهما السياسي نهائيا ان لم يجدا المنفذ الامين و المنقذ من اجل بقائهما، لانهما على اليقين بانهما لم تبق الفرصة لترشيحهما مرة اخرى ......





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