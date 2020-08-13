إطلاق العشرات من مشاريع تطوير البنى التحتية في الأحياء السكنية بمحافظة البصرة

2020/08/13 | 07:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / توفيق علي لفتة شهدت محافظة البصرة انطلاق عشرات مشاريع البنى التحتية والاساسية المهمة في عدة احياء سكنية كان ينتظرها المواطنين لفترة طويلة هم بحاجة اليها.ومن اهم المشاريع التي تم إطلاقها، انشاء شبكات مجاري ثقيلة وشبكات مجاري مياه الامطار ومحطات للصرف الصحي وتوسعة الشوارع واعمال التبليط وارصفة في حي طارق في خمسة ميل وحي الصادق وحي النجيبية اعدتها بلدية البصرة ومديرية مجاري البصرة وتنفذها شركة سهل العراق وتصاميم معمارية رصينة وبتنسيق عالي وتعاون بروح الفريق الواحد بين الشركة المنفذة والدوائر الحكومية ذات العلاقة بتلك المشاريع.وعن تفاصيل تلك المشاريع المهمة التي ينتظرها المواطنين، قال علي رحيم البزوني، مدير متابعة مشاريع الشركة المنفذة لتلك المشاريع، ان «تلك المشاريع للاحياء السكنية المذكورة كانت مصادق عليها سابقا منذ 2019 لكن تأجلت بسبب عدم التخصيصات المالية لتلك المشاريع والآن تقدم انجاز تلك المشاريع بنسبة متقدمة ناجحة وستنجز بالفترة المحددة وفق الكشف الهندسي الذي تم اعداده وهناك مشروع آخر مهم جداً تنفذه الشركة وهو تأهيل وتطوير وصيانة شارع حيوي رئيسي يسمى شارع بغداد في البصرة الممتد من بوابة البصرة وصولا الى جسر كرمة علي ويشمل اعمال تبليط بعد تقوية الشارع بمواد صلبة وحصى واعمال الحدل وتوسعة الشارع وانشاء محطات للمجاري الثقيلة ومجاري مياه الامطار ويمر المشروع بنسبة متقدمة وتشهد حاليا مد انابيب المجاري وبعدها توسعة الشارع والتبليط وانشاء الارصفة والانارة وسيكون بجمالية عالية ورصانة كواجهة اساسية لأهم مداخل مدينة البصرة بعد ان كان الشارع في تخسفات وانهيار ومما سبب حوادث سابقة وستقوم الشركة المنفذة بإعطاء وجه مشرق وبتصاميم معمارية عالية الدقة والرصانة.

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