الثقافة النيابية : موازنة 2021 ستتضمن منحة الصحفيين والأدباء والفنانين

2020/08/13 | 08:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية، أن موازنة العام المقبل 2021 ستتضمن منحة الصحفيين والادباء والشعراء والفنانين بعد تقرير الفرق الجوالة بالتدقيق في صرفها، فضلاً عن مناقشة توزيع قطع الاراضي بين الصحفيين المتفرغين.

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