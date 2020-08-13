2020/08/13 | 08:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعليق جديد من واشنطن حول خفض قواتها في العراق خلال الأشهر القادمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/13 | 08:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق جديد من واشنطن حول خفض قواتها في العراق خلال الأشهر القادمة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق جديد من واشنطن حول خفض قواتها في العراق خلال الأشهر القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).