خبير اقتصادي: الخدمات لاتشكل ازمة وبالامكان استغلالها لتعظيم مواد الدولة

2020/08/13 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان الخدمات التي مازالت تطالب بها معظم المحافظات من خلال التظاهرات وقطع الطرق، لاتشكل ازمة وبالامكان استغلال هذا الملف لتعظيم موارد الدولة بشكل كبير.وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “جميع الأليات متوفرة إضافة الى انابيب المياه والمجاري واعمدة وخطوط الكهرباء، وبالامكان ايصالها لجميع المناطق بيسر ومن دون توفير […]

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