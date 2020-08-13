2020/08/13 | 08:42 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطة الطيران تلزم المسافرين عبر مطارات العراق بعمل فحص كورونا قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/13 | 08:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطة الطيران تلزم المسافرين عبر مطارات العراق بعمل فحص كورونا قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطة الطيران تلزم المسافرين عبر مطارات العراق بعمل فحص كورونا قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).