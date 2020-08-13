الطائي: الاستنكار وبيانات الحكومة لن توقف الزحف التركي باتجاه شمال العراق

2020/08/13 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين المحلل السياسي صباح الطائي، ان بيانات واستنكارات الحكومة والأطراف السياسية لن توقف الزحف التركي والاستهداف المتواصل لمناطق شمال العراق، موضحا ان تركيا تتجاهل جميع مايصدر من الحكومة من بيانات واستنكارات.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “بيانات الحكومة واستنكارات الأطراف السياسية لم تعامل بجد من الجانب التركي، حيث يتم تجاهل جميع مايصدر من […]

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