2020/08/13 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب المستقل باسم خشان، ان الحكومة الحالية أسوأ من سابقاتها بسبب عدم وجود رؤية واضحة للنهوض بالبلد وحل ازماته، لافتا الى ان الفساد مازال مستشريا بسبب وجود بعض القضاة الذين مازالوا جزء من هدر أموال الدولة.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “بعض الفئات غير قادرة على التميز بين القرار الصحيح والخطأ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خشان: حكومة الكاظمي أسوأ من سابقاتها والفساد مازال مستشرياً من دون حساب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خشان: حكومة الكاظمي أسوأ من سابقاتها والفساد مازال مستشرياً من دون حساب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).