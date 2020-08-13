البلداوي: ترامب يعاني من اضطراب عقلي واشكاليتنا تكمن في سياسته

2020/08/13 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي، ان هناك إشكالية للعراق مع السياسة المضطربة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعاني من اضطراب عقلي، لافتا الى ان ترامب تارة تراه يحاول حل المشاكل مع الدول التي دخل في خلاف معها وتارة تجده يجهز جيوشه لمهاجمة تلك الدول، فضلا عن تناقضه في الوقوف مع […]

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