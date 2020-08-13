الثقافة النيابية: موازنة 2021 ستتضمن منحة الصحفيين والادباء

2020/08/13 | 09:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية، الخميس، عن أن موازنة العام المقبل 2021 ستتضمن منحة الصحفيين والادباء والشعراء والفنانين بعد تقرير الفرق الجوالة بالتدقيق في صرفها، فضلاً عن مناقشة توزيع قطع الاراضي بين الصحفيين المتفرغين.وقال عضو اللجنة، بشار الكيكي، في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان “اللجنة قررت استضافة […]

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