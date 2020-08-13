المالية العراقية تستغرب بيانا لمنطقة كردستان حول الواردات الاتحادية 

2020/08/13 | 09:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت وزارة المالية الاتحادية العراقية عن استغرابها من البيان الصادر عن مجلس وزراء منطقة كردستان امس الاربعاء حول نتائج المباحثات المتعلقة بالدفوعات...

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