تصريحات حكومية عن تضمّن موازنة 2021 منح وقطع أراضٍ لشريحة معينة

2020/08/13 | 09:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قالت لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية، إن موازنة العام المقبل 2021 ستتضمن منحة الصحفيين والادباء والشعراء والفنانين بعد تقرير الفرق الجوالة بالتدقيق في صرفها، فضلاً عن مناقشة توزيع قطع الاراضي بين الصحفيين المتفرغين.وذكر عضو اللجنة، بشار الكيكي، في تصريحات صحافية، ان “اللجنة قررت استضافة نقيب الصحفيين يوم 16 من الشهر […]

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