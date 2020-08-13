بريطانيا تشطب 5 آلاف من قوائم ضحايا كورونا

2020/08/13 | 09:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت بريطانيا، الأربعاء، حصيلة الوفيات بفيروس كورونا، بنحو 5 آلاف ليصبح الإجمالي 41329، بعد مراجعة طريقة احتساب الوفيات الناجمة عن الفيروس.ففي بريطانيا كان كل من يُتوفى، في أي وقت، بعد فحص إيجابي لفيروس كورونا يضاف إلى حصيلة وفيات كورونا، بغض النظر عن سبب الوفاة.وبالطريقة الجديدة، لن يحتسب كذلك سوى الذين يموتون في غضون …

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