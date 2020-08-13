الرافدين : التقديم على خدمة سلفني الكترونيا واستلامها فورا وبدقائق

2020/08/13 | 09:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الخميس، ان خدمة سلفني للموظفين ومنتسبي الداخلية بدون فوائد والتقديم عليها الكترونيا واستلامها بشكل فوري وبدقائق معدودة عن طريق فروع المصرف او مكاتب المنافذ.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “التقديم على خدمة سلفني يكون عبر الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans“.وأضاف البيان أنه “بعد استكمال كافة […]

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