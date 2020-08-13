العمليات المشتركة: لدينا القدرة العسكرية للرد على أي اعتداءات خارجية

2020/08/13 | 09:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة العمليات المشتركة، ان القوات الامنية لديها القدرات العسكرية للدفاع عن امن البلد من أي اعتداءات خارجية.

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