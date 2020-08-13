محافظ واسط: 170 مشروعاً استثمارياً قيد الانجاز

2020/08/13 | 09:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الخميس، وجود أكثر من 203 مشاريع استثمارية من صندوق تنمية الاقاليم.

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