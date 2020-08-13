بسبب تقرير أوبك المتشائم : انخفاض في أسعار النفط

2020/08/13 | 10:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الخميس على الرغم من بيانات حكومية أميركية أظهرت هبوط المخزونات.كانت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك توقعت تراجع الطلب على نفطها أكثر من المتوقع سابقاً.ونزل خام برنت ثمانية سنتات إلى 45.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 9 والنصف تقريباً بتوقيت بغداد، بعد أن ربح نحو 2% في […]

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