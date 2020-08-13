وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان هاتفياً الانتهاكات التركية

2020/08/13 | 10:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره العراقي فؤاد حسين هاتفياً الانتهاكات التركية للأراضي العراقية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين أكدا، خلال الاتصال الذي جرى أمس، رفضهما “لتلك الانتهاكات والمساس بأمن الدول العربية واستقرارها”.وكان الوزير العراقي قد أجرى أيضاً أمس اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري سامح شكري، حيث أحاط الوزير العراقي …

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