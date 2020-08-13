العراق.. طرد السفير وقطع العلاقات هو الرد المناسب على انتهاكات تركيا

2020/08/13 | 10:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب منصور البعيجي، الخميس، الحكومة العراقية بالخروج من صمتها وتجاوز الرد المخجل على الانتهاكات والخروقات التركية، معتبرا ان طرد السفير التركي...

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