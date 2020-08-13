العراق يشكل لجانا لمعرفة مخبري تركيا في تنفيذها الاعتداء الاخير 

2020/08/13 | 10:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية ، الخميس، عن تشكل لجان لمعرفة من اعطى المعلومات لتركيا لتنفيذها اعتداءها السافر الاخير....

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