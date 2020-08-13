عملية احتيال في احد البنوك الاردنية والمحتال يغادر إلى دولة خليجية

2020/08/13 | 10:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- احتال نائب مدير عام بنك أردني ويشغل أيضا منصب مدير خزينة البنك، على مواطنين عبر إيهامهم باستثمار أموالهم وتوقيعهم على شراء عقود آجلة للذهب، والنفط، وعملات، تعود عليهم بفوائد مالية.وأفاد موقع “عمون” الأردني بأن عدة شكاوى وردت من قبل مجموعة أشخاص للقضاء، تفيد بتعرضهم للاحتيال من قبل مدير خزينة البنك.وقال المشتكون […]

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