الصين تعرض مدافع ذاتية الحركة بعجلات لأول مرة

2020/08/13 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهر الفيديو، الذي تم تصويره أثناء مناورة لجيش التحرير الوطني الصيني، لأول مرة مدفعية ذاتية الحركة عيار 122 ملم على هيكل شاحنة FAW.وفقا لموقع دامبييف إن التدريبات جرت على حدود الهند والتبت، بالقرب من خط السيطرة الفعلية.لا يظهر في الفيديو مدافع ذاتي الحركة فحسب، بل أيضًا يظهر عمل الصواريخ الصينية المضادة للدبابات […]

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