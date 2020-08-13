2020/08/13 | 10:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية التركية، العراق الى التخلي عن ازدواجية المعايير والكف عن توجيه الاتهامات الباطلة لتركيا وتبني مواقف مبدئية، في اول تعليق لها بعد حادثة القصف شمال العراق.وذكرت الخارجية في بيان أن ” “مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة ضد عناصر “بي كا كا” المتواجدين في العراق، تقع على عاتق بغداد بالدرجة الأولى”.وأضافت إن “إرهابيي بي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اول رد تركي رسمي بعد حادثة القصف شمال العراق وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول رد تركي رسمي بعد حادثة القصف شمال العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول رد تركي رسمي بعد حادثة القصف شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).