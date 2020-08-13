شركة Geely الصينية ستبدأ بطرح سيارات FY11 في الأسواق الروسية

2020/08/13 | 10:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وكيل شركة Geely الصينية أن شركتهم ستبدأ بطرح سيارات FY11 في الأسواق الروسية قريبا.وما يميز هذه السيارات هو تصميم هيكلها الخارجي المستوحى من تصميم سيارات X6 الشهيرة التي تطورها بي إم دبليو، والذي يمنح الهيكل انسيابية كبيرة ومقاومة أقل للهواء أثناء السير.كما زينت Geely هذه المركبات بواجهة أمامية فريدة الشكل تحمل شعار […]

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